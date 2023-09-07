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  4. Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
Бельгия
07 сентября 2023, 03:21 |
92
0

Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»

Бельгиец – о своих приоритетах на будущее

07 сентября 2023, 03:21 |
92
0
Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бывший игрок лондонского «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал об изменениях в своей жизни.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» (сборной команды страны. – Прим.) и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – признался Эден Азар в документальном сериале Believe, который посвящен сборной Бельгии.

Сейчас 32-летний Эден Азар находится без клуба и имеет статус свободного агента после ухода из «Реала». Вполне вероятно, что игрок вскоре объявит о завершении игровой карьеры.

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Источник AS
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