Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»

Бывший игрок лондонского «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал об изменениях в своей жизни.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» (сборной команды страны. – Прим.) и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – признался Эден Азар в документальном сериале Believe, который посвящен сборной Бельгии.

Сейчас 32-летний Эден Азар находится без клуба и имеет статус свободного агента после ухода из «Реала». Вполне вероятно, что игрок вскоре объявит о завершении игровой карьеры.