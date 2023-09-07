Эден АЗАР: «Настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво»
Бельгиец – о своих приоритетах на будущее
Бывший игрок лондонского «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал об изменениях в своей жизни.
«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво.
Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» (сборной команды страны. – Прим.) и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», – признался Эден Азар в документальном сериале Believe, который посвящен сборной Бельгии.
Сейчас 32-летний Эден Азар находится без клуба и имеет статус свободного агента после ухода из «Реала». Вполне вероятно, что игрок вскоре объявит о завершении игровой карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион считает, что в поединке Дюбуа с Фьюри не было бы смысла
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина