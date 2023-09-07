11 сентября впервые в истории сменятся лидеры во всех теннисных рейтингах
Предстоящий понедельник станет историческим
В понедельник, 11 сентября, впервые в истории мирового тенниса в один день поменяются первые номера во всех рейтингах. После обновления реестров WTA и ATP новые лидеры будут как в одиночных, так и в парных разрядах женских и мужских Туров.
Как известно, на первое место в одиночном рейтинге ATP вновь поднимется серб Новак Джокович. Он сместит с вершины испанца Карлоса Алькараса.
В парном разряде ATP вместо британца Нила Скупски рейтинг возглавит Остин Крайчек из США. Американец на текущем US Open уже дошел до полуфинала в миксте и в парном разряде.
У женщин рейтинг WTA впервые в карьере возглавит Арина Соболенко. Случится это после 75 недель лидерства польской теннисистки Иги Свентек.
Парный рейтинг у женщин также получит нового лидера. Но еще не определено, кто именно станет первой ракеткой мира. На признание претендуют американки Коко Гофф и Джессика Пегула или же Се Шувэй из Тайваня.
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