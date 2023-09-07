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US Open
07 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 07 сентября 2023, 01:25
208
0

Определился предпоследний участник 1/2 финала US Open у мужчин

Медведев обыграл Рублева

07 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 07 сентября 2023, 01:25
208
0
Определился предпоследний участник 1/2 финала US Open у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

На Открытом чемпионате США по теннису завершился третий из четырех матчей 1/4 финала, в котором отношения на корте выяснили Даниил Медведев и Андрей Рублев.

В трех сетах за 2 часа и 48 минут победил Медведев.

В полуфинал US Open Медведев вышел в четвертый раз в истории. В 2021 году он, напомним, стал победителем турнира. Рублев в четвертый раз за карьеру не смог преодолеть стадию 1/4 финала на мэйджоре в Нью-Йорке.

US Open. 1/4 финала

Даниил Медведев (3) – Андрей Рублев (8) – 6:4, 6:3, 6:4

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 12).

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US Open 2023 Даниил Медведев Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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