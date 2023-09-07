ФОТО. 4-й день сбора. Национальная сборная Украины провела две тренировки

Сегодня сине-желтые провели на сборе в Польше две тренировки. Утреннее состоялось на знакомой сборникам за три предыдущих дня сбора Fair play arena, сведенной в Тшебнице к Евро-2012.

Занятие началось с работы в скоростных станциях, после чего команда была разделена тренерским штабом на две группы: одна отрабатывала действия в обороне, а другая – игру в атаке.





На вечерний тренинг национальная команда отправилась за 30 км — в городок Жмигруд, на стадион команды «MKS Piast», выступающей в четвертой лиге чемпионата Польши. Кондиции поля и сам небольшой, но уютный стадиончик произвели на украинцев положительное впечатление.









Во время вечерней сессии игроки уже больше сосредоточились на командных действиях в контексте тактических моделей, которые нарабатывает на ближайшую игру тренерский штаб.







Понаблюдать за тренировкой сине-желтых получили возможность ученики местной футбольной академии. Дети живо реагировали на успешные действия украинских игроков, выкрикивая имена хорошо знакомых им футболистов. Наиболее слышна была фамилия «Мудрик». После тренировки сборники нашли время, чтобы сфотографироваться и оставить свои автографы юным футболистам.







Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).