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Лига чемпионов
07 сентября 2023, 00:22 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:50
139
1

Кривбасс уступил Парижу в женской Лиге чемпионов

Украинская команда потерпела разгромное поражение

07 сентября 2023, 00:22 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:50
139
1
Кривбасс уступил Парижу в женской Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 6 сентября, «Кривбасс» провел свой дебютный исторический матч в первом квалификационном этапе женской Лиги чемпионов против французского «Парижа». Криворожская команда потерпела болезненное поражение – 0:4. Хет-трик за французскую команду оформила Жюли Дюфур.

Квалификация в ЖЛЧ

«Париж» (Париж, Франция) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 4:0
Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72.

ЖФК «Кривбасс»: Колюшик, Тян, Семков, Ольхова (Кулибали, 83), Мусунгу, Иванова, Белякова (Янчук 71), Басанская, Алексанян (Стекольщикова, 88), Сонкенг, Алли Элданбуки.

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Кривбасс Кривой Рог женский футбол Лига чемпионов по футболу среди женщин Париж
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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симон петлюра
Ну поступився команда першій раз грала у Лізі чемпіонів УЄФА ну не чого страшного . Опит получілі международного футболу це добре .
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