Кривбасс уступил Парижу в женской Лиге чемпионов

В среду, 6 сентября, «Кривбасс» провел свой дебютный исторический матч в первом квалификационном этапе женской Лиги чемпионов против французского «Парижа». Криворожская команда потерпела болезненное поражение – 0:4. Хет-трик за французскую команду оформила Жюли Дюфур.

Квалификация в ЖЛЧ

«Париж» (Париж, Франция) – «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 4:0

Голы: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72.

ЖФК «Кривбасс»: Колюшик, Тян, Семков, Ольхова (Кулибали, 83), Мусунгу, Иванова, Белякова (Янчук 71), Басанская, Алексанян (Стекольщикова, 88), Сонкенг, Алли Элданбуки.