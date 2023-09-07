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  4. Поль Погба не хочет в Саудовскую Аравию
Италия
07 сентября 2023, 00:03 |
115
0

Поль Погба не хочет в Саудовскую Аравию

Полузащитник желает остаться в «Ювентусе»

07 сентября 2023, 00:03 |
115
0
Поль Погба не хочет в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Саудовские клубы хотят подписать 30-летнего французского полузащитника Поля Погба, но футболист хочет остаться в «Ювентусе».

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, интерес к полузащитнику проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Они по-прежнему надеются убедить француза согласиться на переход до закрытия трансферного окна.

Поль Погба все еще хочет проявить себя в «Ювентусе» и сопротивляется интересу от саудовцев. При этом итальянский клуб открыт к уходу хавбека, учитывая его высокую зарплату.

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Поль Погба Ювентус трансферы Серии A Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад
Источник Football-Italia
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