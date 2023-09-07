Поль Погба не хочет в Саудовскую Аравию

Саудовские клубы хотят подписать 30-летнего французского полузащитника Поля Погба, но футболист хочет остаться в «Ювентусе».

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, интерес к полузащитнику проявляют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Они по-прежнему надеются убедить француза согласиться на переход до закрытия трансферного окна.

Поль Погба все еще хочет проявить себя в «Ювентусе» и сопротивляется интересу от саудовцев. При этом итальянский клуб открыт к уходу хавбека, учитывая его высокую зарплату.