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  4. Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков 
Англия
06 сентября 2023, 22:11 |
112
0

Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков 

Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него

06 сентября 2023, 22:11 |
112
0
Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков 
Getty Images/Global Images. Маркус Рэшфорд

Болельщики признали английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.

Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни – оба являются двукратными ее обладателями.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне Букайо Сака Гарри Кейн Мартин Эдегор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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