Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков
Лишь Роналду и Руни в «МЮ» выигрывали этот приз до него
Болельщики признали английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.
В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.
Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни – оба являются двукратными ее обладателями.
В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Congratulations, @MarcusRashford 👏 https://t.co/aLCvVhLnRn pic.twitter.com/1a6Cj5EY34— Professional Footballers’ Association (@PFA) September 5, 2023
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