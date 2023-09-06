Рэшфорд – лучший игрок АПЛ за прошедший сезон по версии болельщиков 

Болельщики признали английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании Ассоциации профессиональных футболистов Англии нападающий «Манчестер Юнайтед» занял первое место, обойдя Эрлинга Холанда, Кевина де Брюйне, Букайо Сака, Мартина Эдегора и Гарри Кейна.

Рэшфорд стал лишь третьим игроком «МЮ», выигравшим этот приз. Ранее награду получали Криштиану Роналду и Уэйн Руни – оба являются двукратными ее обладателями.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Рэшфорд отметился 17 голами и 5 ассистами в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».