ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ подписал экс-защитника Манчестер Юнайтед
Эрик Байи продолжит карьеру в Турции
Турецкий «Бешикташ» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним защитником сборной Кот д’Ивуара Эрика Байи. Соглашение рассчитано на один год – до лета 2024 года.
Эрик Байи перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» ранее был расторгнут.
Байи выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Марселе». За французский клуб он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
👊🏿 @ericbailly24 pic.twitter.com/LjEpDxkg9Z— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 6, 2023
📸 🦅 @ericbailly24 pic.twitter.com/mDlqUWYuO7— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 6, 2023
Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Yeni Transferimiz Eric Bailly ile Bir Araya Geldi— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 6, 2023
🔗 https://t.co/MgVT1XbmGt pic.twitter.com/3oQ0me2V9H
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