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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ подписал экс-защитника Манчестер Юнайтед
Турция
06 сентября 2023, 21:17 |
425
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ подписал экс-защитника Манчестер Юнайтед

Эрик Байи продолжит карьеру в Турции

06 сентября 2023, 21:17 |
425
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ подписал экс-защитника Манчестер Юнайтед
ФК Бешикташ. Эрик Байи

Турецкий «Бешикташ» официально сообщил о подписании контракта с 29-летним защитником сборной Кот д’Ивуара Эрика Байи. Соглашение рассчитано на один год – до лета 2024 года.

Эрик Байи перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» ранее был расторгнут.

Байи выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Марселе». За французский клуб он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Бешикташ Эрик Байи свободный агент Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Бешикташ
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