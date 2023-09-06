Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
Вингер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с англичанами
Левый вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Англии:
«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.
Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе».
Напомним, матч Украина – Англия состоится уже в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве. Начало в 19:00.
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