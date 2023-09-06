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  4. Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 06 сентября 2023, 21:10
491
7

Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»

Вингер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с англичанами

06 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 06 сентября 2023, 21:10
491
7
Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
УАФ. Михаил Мудрик

Левый вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Англии:

«Они фавориты. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.

Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе».

Напомним, матч Украина – Англия состоится уже в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве. Начало в 19:00.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Украина - Англия
Источник ВЗбирна
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Комментарии 7
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inspekcha85
Для Мудрика было бы прикольно  и в тему подсунуть свинью англичанам,дабы заткнуть рты их  пересмешникам.Способен ли...большой вопрос.
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+4
coba777
Ще один комік намалювався) Вони вже всюди...
Ответить
+2
Cruyff
Так цей чувак просто філософ. 
Ответить
+2
kadaad
Нашему тяляте съесть бы их волка!
Ответить
+1
andre_lui
Намудрил..
Ответить
0
Микола Захарченко
Порядок б'є клас . Якщо всі викладуться на повну , а Михайло покаже свої найкращі якості - то можливо результат буде й позитивним ...
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0
K 12
Надеюсь по воротам попадёт
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0
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