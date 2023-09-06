Криштиану РОНАЛДУ: «Цель – отлично провести Евро-2024, дальше – посмотри»

Лидер саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду не стал говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.

Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом», – сказал 38-летний форвард.

