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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Цель – отлично провести Евро-2024, дальше – посмотри»
Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 20:55 |
278
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Цель – отлично провести Евро-2024, дальше – посмотри»

Португальская звезда не уверена что сыграет на ЧМ-2026

06 сентября 2023, 20:55 |
278
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Цель – отлично провести Евро-2024, дальше – посмотри»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лидер саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду не стал говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.

Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом», – сказал 38-летний форвард.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 по футболу Евро-2024 сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Twitter
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