Криштиану РОНАЛДУ: «Цель – отлично провести Евро-2024, дальше – посмотри»
Португальская звезда не уверена что сыграет на ЧМ-2026
Лидер саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду не стал говорить, что обязательно сыграет на ЧМ-2026.
«Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Произойти может что угодно, что-нибудь произойдет – и изменится все.
Наслаждаться моментом – это здорово. Цель – поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. А все остальное – посмотрим. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом», – сказал 38-летний форвард.
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