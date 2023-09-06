Англия06 сентября 2023, 20:21 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:22
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Михаил МУДРИК: «Считаю, что уже адаптировался в Англии»
Украинский вингер считает, что уже прошел период адаптации в новой стране
06 сентября 2023, 20:21 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:22
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22-летний вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал об адаптации в Англии.
«Самое главное, в Англии – это учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно со временем станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.
Полагаю, что уже прошел период адаптации в Англии. Мне нравится Лондон», – сказал Мудрик.
Михаил Мудрик в текущем сезоне Английской Премьер-лиги отыграл три поединка, в которых результативными действиями не отметился.
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