Михаил МУДРИК: «Считаю, что уже адаптировался в Англии»

22-летний вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик рассказал об адаптации в Англии.

«Самое главное, в Англии – это учить язык. Следующее – работать несмотря ни на что. А все остальное, оно со временем станет на свое место, твое от тебя не уйдет. Сначала – язык, потом – все остальное.

Полагаю, что уже прошел период адаптации в Англии. Мне нравится Лондон», – сказал Мудрик.

Михаил Мудрик в текущем сезоне Английской Премьер-лиги отыграл три поединка, в которых результативными действиями не отметился.