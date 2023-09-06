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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Уже адаптировался к АПЛ на 100%»
Англия
06 сентября 2023, 20:05 |
107
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Уже адаптировался к АПЛ на 100%»

Защитник «Борнмута» – о старте нового сезона

06 сентября 2023, 20:05 |
107
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Уже адаптировался к АПЛ на 100%»
ФК Борнмут. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный оценил старт нового клубного сезона в АПЛ в составе «Борнмута»:

– В команде довольны стартом сезона?
– Конечно, нет, хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник также где-то был возможно выше классом, поэтому трудно играть. Но все понимают, что еще есть шанс набрать свои очки. Не то, что шанс есть, а так и будет.

– Втянулся уже в этот насыщенный английский график?
– Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться.

– Из-за большой интенсивности нужно быть хорошо готовым функционально?
– Ну, во-первых, да. Но и морально тоже. Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и надо быть сосредоточенным каждое мгновение. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и... Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.

– Чувствуешь свой прогресс?
– Я не так много игр сыграл, но, конечно, почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще.

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Источник ВЗбирна
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