Илкай ГЮНДОГАН: «Играть за Барселону – это мечта моего детства»

Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему он ушел из «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» ждал слишком долго, пока переговоры не стали слишком конкретными. Я отлично закончил карьеру в Манчестере. Лучшей возможности, чтобы уйти, сложно представить. Играть за «Барселону» – это мечта моего детства».

В прошлом сезоне 32-летний немец отыграл 51 матч, забив 11 голов и отдав 7 ассистам. Вместе с «горожанами» он выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат Англии и кубок Англии.