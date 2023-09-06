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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Играть за Барселону – это мечта моего детства»
Испания
06 сентября 2023, 20:46 |
301
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Играть за Барселону – это мечта моего детства»

Новичок каталонцев рассказал, почему ушел из «Ман Сити»

06 сентября 2023, 20:46 |
301
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Играть за Барселону – это мечта моего детства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему он ушел из «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» ждал слишком долго, пока переговоры не стали слишком конкретными.

Я отлично закончил карьеру в Манчестере. Лучшей возможности, чтобы уйти, сложно представить. Играть за «Барселону» – это мечта моего детства».

В прошлом сезоне 32-летний немец отыграл 51 матч, забив 11 голов и отдав 7 ассистам. Вместе с «горожанами» он выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат Англии и кубок Англии.

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Илкай Гюндоган Барселона Фабрицио Романо пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
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