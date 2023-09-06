Испания06 сентября 2023, 20:46 |
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Илкай ГЮНДОГАН: «Играть за Барселону – это мечта моего детства»
Новичок каталонцев рассказал, почему ушел из «Ман Сити»
06 сентября 2023, 20:46 |
301
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Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему он ушел из «Манчестер Сити»:
«Манчестер Сити» ждал слишком долго, пока переговоры не стали слишком конкретными.
Я отлично закончил карьеру в Манчестере. Лучшей возможности, чтобы уйти, сложно представить. Играть за «Барселону» – это мечта моего детства».
В прошлом сезоне 32-летний немец отыграл 51 матч, забив 11 голов и отдав 7 ассистам. Вместе с «горожанами» он выиграл требл: Лигу чемпионов, чемпионат Англии и кубок Англии.
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