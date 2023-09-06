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  4. Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Есть куда расти и куда развиваться»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 19:48 |
84
0

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Есть куда расти и куда развиваться»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом»

06 сентября 2023, 19:48 |
84
0
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Есть куда расти и куда развиваться»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник криворожского «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).

– Даниил, какие мысли после завершения победного матча в Ковалевке?

– Эмоции после игры хорошие, ведь мы сумели победить очень качественную команду в гостях и получить три очка. Мы показали целостность нашей команды, потому что сыграли надежно в обороне, и результативно в атаке. Рад, что сумели реализовать свои моменты.

– Один из лучших матчей «Кривбасса» в текущем сезоне?

– Скажем так: есть куда расти и куда развиваться, потому что бывают моменты, когда теряется концентрация. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующим матчам.

– Ты как защитник, доволен, что сыграли «на ноль»?

– Да, для нас, защитников, очень важно иметь эту уверенность и действовать так, чтобы моментов у своих ворот не было.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Колос - Кривбасс пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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