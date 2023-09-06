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Молодежные турниры
06 сентября 2023, 19:22 |
539
0

Стало известно, где Рух U-19 будет принимать матчи Юношеской лиги УЕФА

Александр Чабан рассказал, где будет играть юношеская команда львовян

06 сентября 2023, 19:22 |
539
0
Стало известно, где Рух U-19 будет принимать матчи Юношеской лиги УЕФА
ФК Рух

Технический директор «Руха» Александр Чабан, который в составе делегации присутствовал на жеребьевке Юношеской лиги УЕФА в Ньоне, в интервью клубному медиацентру поделился организационными деталями встречи, в частности, рассказал, на каких стадионах пройдут поединки 1-го раунда еврокубков.

– Как проходила жеребьевка и удалось ли пообщаться с будущими соперниками?

– На стадии первого раунда Юношеской лиги УЕФА жеребьевка проходила по территориальному принципу. Поэтому нам в соперники попала команда из Боснии и Герцеговины. Сразу после жеребьевки мы встретились с представителями клубов в формате рабочих групп. Вместе с техническим директором боснийцев Неманьей Тезичем обсудили и согласовали все детали предстоящих матчей.

– Где «Рух« будет проводить свой домашний еврокубковый поединок?

– Домашнюю игру «Рух» U-19 сыграет в Стальной Воле. Мы играли там в прошлом сезоне Юношеской лиги УЕФА и заявили местный стадион как домашнюю арену. Мы уже контактировали с руководством стадиона, и они отметили, что недавно там заменили покрытие – постелили новый газон. Даже луганская «Заря» хотела там играть матчи квалификации еврокубков, но на тот момент на стадионе еще проходили работы по замене газона, поэтому луганчане выбрали другой вариант. Но теперь арена готова и соответствует требованиям, по которым ее могут использовать даже взрослые команды в еврокубках.

– А что сказали соперники: где состоится игра в Боснии и Герцеговине?

– Ответный матч состоится в Сараево на Олимпийском стадионе Асим Ферхатович-Хасе. Это арена главной команды, но соперник серьезно настроен на игру и ожидает большое количество болельщиков. Даже речь шла о том, что для матча выберут более удобное для зрителей время, чтобы люди после работы могли попасть на футбол. Сейчас мы начнем изучать, как лучше добраться до Боснии и Герцеговины и где можно остановиться в Сараево. Также решим, когда нужно будет прибыть туда, чтобы команда была лучше готова к игре. Это решение непосредственно будет принимать тренерский штаб. Следует отдать должное ФК «Сараево» – они готовы предоставить нам тренировочные поля, подсказать, где лучше остановиться для проживания, поэтому, получился хороший и плодотворный разговор.

Также мы общались с потенциальными соперниками во втором раунде – «Фамаликаном» и «Мидтьюлланном». Португальская команда также будет принимать оппонентов на своем главном стадионе. А вот датчане говорили о стадионе с искусственным покрытием. В этом плане боснийцы и португальцы более серьезно относятся к этим соревнованиям.

– Были ли еще какие-то моменты во время жеребьевки, о которых оповестили команды?

– В УЕФА сообщили, что утвердили новый формат Юношеской лиги на сезон 2024/25. В частности, начиная со следующего розыгрыша участие в соревнованиях примут не 32 ассоциации, как сейчас, а все европейские страны, кроме отстраненных, таких как страна-агрессор – россия. Будет изменена турнирная сетка, где представители стран с более низким рейтингом будут стартовать раньше и играть больше матчей. Но в этом сезоне будет привычный для всех розыгрыш.

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Александр Чабан Рух Львов U-19 Юношеская лига УЕФА
Источник ФК Рух Львов
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