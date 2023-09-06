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Германия
06 сентября 2023, 18:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:24
329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Ливерпуля перейдет в Вольфсбург

Поляк Камиль Грабара через год покинет «Копенгаген»

06 сентября 2023, 18:23 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:24
329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Ливерпуля перейдет в Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Камиль Грабара

Польский вратарь Камиль Грабара официально перешел из датского «Копенгагена» в немецкий «Вольфсбург».

Но трансфер состоится только летом 2024 года. «Волки» заплатят «Копенгагену» 13.5 миллионов евро, а 20% из этой суммы получит «Ливерпуль», ведь он владел долей прав на футболиста.

В этом сезоне поляк уже успел отыграть 12 матчей за датский клуб, 6 из которых в квалификации Лиги чемпионов. Хотя он и пропустил в этих еврокубковых поединках 7 мячей, его команда все равно обеспечила себе участие в групповом этапе главного европейского турнира.

В группе ЛЧ «Копенгаген» сыграет с «Баварией», «Ман Юнайтед» и «Галатасараем».

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Камиль Грабара Вольфсбург Копенгаген трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Дании по футболу
Источник ФК Вольфсбург
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