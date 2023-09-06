ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Ливерпуля перейдет в Вольфсбург
Поляк Камиль Грабара через год покинет «Копенгаген»
Польский вратарь Камиль Грабара официально перешел из датского «Копенгагена» в немецкий «Вольфсбург».
Но трансфер состоится только летом 2024 года. «Волки» заплатят «Копенгагену» 13.5 миллионов евро, а 20% из этой суммы получит «Ливерпуль», ведь он владел долей прав на футболиста.
В этом сезоне поляк уже успел отыграть 12 матчей за датский клуб, 6 из которых в квалификации Лиги чемпионов. Хотя он и пропустил в этих еврокубковых поединках 7 мячей, его команда все равно обеспечила себе участие в групповом этапе главного европейского турнира.
В группе ЛЧ «Копенгаген» сыграет с «Баварией», «Ман Юнайтед» и «Галатасараем».
Erster Neuzugang für die Saison 2024/2025: Die Wölfe verpflichten den polnischen Torhüter @Kamil_Grabara1 vom @FCKobenhavn ab der nächsten Spielzeit. 🐺— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 6, 2023
Wir freuen uns auf dich, Kamil! 👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/3Q972fmXBf
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