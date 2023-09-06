ОФИЦИАЛЬНО. Ромен Саисс стал игроком Аль-Шабаба
Марокканец покинул катарский «Аль-Садд»
Марокканский защитник Ромен Саисс официально перешел из катарского «Аль-Садда» в саудовский «Аль-Шабаб».
Переход произошел на правах годовой аренды. Есть ли в сделке опция выкупа – пока неизвестно.
Интересно, что «Аль-Садд» подписал игрока всего месяц назад, в июне 2023 года, заплатив «Бешикташу» 2.5 миллиона евро. Ромен даже не успел дебютировать за катарский клуб в официальном матче.
В прошлом сезоне Саисс со своей сборной добился исторического успеха, дойдя до полуфинала чемпионата мира по футболу. Игрок в роли капитана отыграл на мундиале 6 матчей, пропустив только игру за третье место с хорватами.
Welcome "Romain Saïss" To AlShabab 🦁🤍#saiss_is_lion #YallaShabab— ᴀʟꜱʜᴀʙᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴄʟᴜʙ 🇸🇦 (@AlShabab_EN) September 5, 2023
pic.twitter.com/uVVvolrbCc
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