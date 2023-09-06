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Саудовская Аравия
06 сентября 2023, 17:50 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:51
222
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ромен Саисс стал игроком Аль-Шабаба

Марокканец покинул катарский «Аль-Садд»

06 сентября 2023, 17:50 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:51
222
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ромен Саисс стал игроком Аль-Шабаба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромен Саисс

Марокканский защитник Ромен Саисс официально перешел из катарского «Аль-Садда» в саудовский «Аль-Шабаб».

Переход произошел на правах годовой аренды. Есть ли в сделке опция выкупа – пока неизвестно.

Интересно, что «Аль-Садд» подписал игрока всего месяц назад, в июне 2023 года, заплатив «Бешикташу» 2.5 миллиона евро. Ромен даже не успел дебютировать за катарский клуб в официальном матче.

В прошлом сезоне Саисс со своей сборной добился исторического успеха, дойдя до полуфинала чемпионата мира по футболу. Игрок в роли капитана отыграл на мундиале 6 матчей, пропустив только игру за третье место с хорватами.

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Ромен Саисс Аль-Шабаб Аль-Садд трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Катара по футболу
Источник Фабрицио Романо
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