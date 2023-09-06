Виктор ЛЕОНЕНКО: «С этой Барселоной Шахтер может играть»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о шансах донецкого «Шахтера» на выход в евровесну.

«Шансы «Шахтера» на выход в евровесну? Конечно, они есть, я думаю, «Антверпен» будет 4-м, но тут вопрос. Если Лига Европы, то кто попадется? Лига конференций, мы знаем, что там можно подольше задержаться и болельщиков как-то порадовать.

Проблема «Шахтера» сейчас это то, что много пропускают. А с другими командами «Шахтер» много забивать не будет, я имею в виду, в еврокубках. Это здесь можно забить, сколько захочешь. И то не всегда получается, как мы видим. Пенальти, красные карточки... Я так понимаю, тренеры не собираются или не могут что-то сделать с этим.

Конечно я думаю, что все будут болеть за команду, которая играет в еврокубках. С этой «Барселоной» можно играть. С «Порту» будет тяжело, они всегда мало пропускают. Хотелось бы, чтобы было не стыдно».