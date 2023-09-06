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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «С этой Барселоной Шахтер может играть»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:46
667
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «С этой Барселоной Шахтер может играть»

Эксперт оценил шансы донецкого клуба по выходу в евровесну

06 сентября 2023, 17:33 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:46
667
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «С этой Барселоной Шахтер может играть»
Виктор Леоненко

Футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о шансах донецкого «Шахтера» на выход в евровесну.

«Шансы «Шахтера» на выход в евровесну? Конечно, они есть, я думаю, «Антверпен» будет 4-м, но тут вопрос. Если Лига Европы, то кто попадется? Лига конференций, мы знаем, что там можно подольше задержаться и болельщиков как-то порадовать.

Проблема «Шахтера» сейчас это то, что много пропускают. А с другими командами «Шахтер» много забивать не будет, я имею в виду, в еврокубках. Это здесь можно забить, сколько захочешь. И то не всегда получается, как мы видим. Пенальти, красные карточки... Я так понимаю, тренеры не собираются или не могут что-то сделать с этим.

Конечно я думаю, что все будут болеть за команду, которая играет в еврокубках. С этой «Барселоной» можно играть. С «Порту» будет тяжело, они всегда мало пропускают. Хотелось бы, чтобы было не стыдно».

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 4
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Иван Качура
Закусуй 
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+1
Gargantua
Барса сейчас явно кризисная, но и Шахтер не на ходу 
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0
AK.228
Грати можна зі всіма … це ж футбол .. момент один - з яким рахунком закінчиться матч))
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0
Fitness.sports
Мы знаем Леоненко кто тебе налил🤣
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-2
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