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Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 17:16 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:25
330
0

Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Наша задача – быть в еврокубковой зоне»

Защитник «Зари» прокомментировал старт сезона и предстоящие матчи Лиги конференций

06 сентября 2023, 17:16 | Обновлено 06 сентября 2023, 17:25
330
0
Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Наша задача – быть в еврокубковой зоне»
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Защитник «Зари» Игорь Кирюханцев для клубной пресс-службы прокомментировал старт сезона и предстоящие матчи Лиги конференций.

– Во-первых, хочется узнать твое мнение об этой части чемпионата. Она у нас получилась неудачной.

– Честно сказать, много факторов повлияло. Во-первых, новый тренер пришел. Во-вторых, были травмированные футболисты. Плюс еще привыкали к тому, что нам дает новый тренер. Да, 12-е место - это не то, что мы хотим. Наша задача – быть в еврокубковой зоне. В следующих матчах будем исправлять положение, которое у нас сейчас.

– Впереди у нас матчи группового этапа Лиги конференций. Что скажешь о соперниках?

– Я считаю, что команды очень хорошие. Каждая из них индивидуально разная, то есть уже ближе к матчам будем их отдельно разбирать. Сейчас думаем только о ближайшей игре чемпионата, а дальше будем индивидуально готовиться к каждому сопернику.

– На что можно рассчитывать?

– Надо рассчитывать на лучшее. 1-е, 2-е место – это идеально.

– Впереди игра с «Металлистом 1925«. Что можешь сказать о сопернике?

– Сильный соперник, бережет мяч, есть индивидуально качественные игроки, на флангах могут взять на себя игру. Будем готовиться к ним и навязывать свою игру. Отступать некуда.

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Игорь Кирюханцев Заря Луганск Металлист 1925 - Заря Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Заря Луганск
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