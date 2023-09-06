Игорь КИРЮХАНЦЕВ: «Наша задача – быть в еврокубковой зоне»
Защитник «Зари» прокомментировал старт сезона и предстоящие матчи Лиги конференций
Защитник «Зари» Игорь Кирюханцев для клубной пресс-службы прокомментировал старт сезона и предстоящие матчи Лиги конференций.
– Во-первых, хочется узнать твое мнение об этой части чемпионата. Она у нас получилась неудачной.
– Честно сказать, много факторов повлияло. Во-первых, новый тренер пришел. Во-вторых, были травмированные футболисты. Плюс еще привыкали к тому, что нам дает новый тренер. Да, 12-е место - это не то, что мы хотим. Наша задача – быть в еврокубковой зоне. В следующих матчах будем исправлять положение, которое у нас сейчас.
– Впереди у нас матчи группового этапа Лиги конференций. Что скажешь о соперниках?
– Я считаю, что команды очень хорошие. Каждая из них индивидуально разная, то есть уже ближе к матчам будем их отдельно разбирать. Сейчас думаем только о ближайшей игре чемпионата, а дальше будем индивидуально готовиться к каждому сопернику.
– На что можно рассчитывать?
– Надо рассчитывать на лучшее. 1-е, 2-е место – это идеально.
– Впереди игра с «Металлистом 1925«. Что можешь сказать о сопернике?
– Сильный соперник, бережет мяч, есть индивидуально качественные игроки, на флангах могут взять на себя игру. Будем готовиться к ним и навязывать свою игру. Отступать некуда.
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