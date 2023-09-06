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  4. КЕПА: «Мы с Луниным будем делать друг друга лучше»
Испания
06 сентября 2023, 16:37 |
622
4

КЕПА: «Мы с Луниным будем делать друг друга лучше»

Вратарь мадридского «Реала» рассказал о конкуренции со стороны украинца

06 сентября 2023, 16:37 |
622
4
КЕПА: «Мы с Луниным будем делать друг друга лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа и Лунин

28-летний вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага в интервью испанскому изданию Marca рассказал о конкуренции с украинцем Андреем Луниным:

«Позиция вратаря немного особенная, потому что обычно один играет, а другой сидит на скамейке. Мы вместе работаем с тренером для вратарей. У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями. И когда я играл, и когда я был запасным. Здоровая конкуренция полезна команде. Конкуренция, подталкивание друг друга к лучшей версии себя – это хорошо для команды, и я думаю, что мы будем это делать».

В этом сезоне Кепа отыграл 2 матча за «Реал», пропустив у них 1 гол. У Андрея Лунина также 2 игры, и 1 пропущенный мяч.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Marca пресс-конференция
Источник Marca
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Комментарии 4
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Serhii P.
Тільки от в Луніна немає шансів грати в основі
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+1
Sauron
Маю великі сумніви, що Кепа це б сказав, аби тренери вибрали Луніна основним.
А так - легко пи%діти на позитиві, коли ти - гарантовано основний.
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0
dunamo-fan
Відновиться Куртуа. І він буде основним щоб ви не робили)))! 
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0
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