КЕПА: «Мы с Луниным будем делать друг друга лучше»
Вратарь мадридского «Реала» рассказал о конкуренции со стороны украинца
28-летний вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага в интервью испанскому изданию Marca рассказал о конкуренции с украинцем Андреем Луниным:
«Позиция вратаря немного особенная, потому что обычно один играет, а другой сидит на скамейке. Мы вместе работаем с тренером для вратарей. У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями. И когда я играл, и когда я был запасным. Здоровая конкуренция полезна команде. Конкуренция, подталкивание друг друга к лучшей версии себя – это хорошо для команды, и я думаю, что мы будем это делать».
В этом сезоне Кепа отыграл 2 матча за «Реал», пропустив у них 1 гол. У Андрея Лунина также 2 игры, и 1 пропущенный мяч.
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