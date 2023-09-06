КЕПА: «Мы с Луниным будем делать друг друга лучше»

28-летний вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага в интервью испанскому изданию Marca рассказал о конкуренции с украинцем Андреем Луниным:

«Позиция вратаря немного особенная, потому что обычно один играет, а другой сидит на скамейке. Мы вместе работаем с тренером для вратарей. У меня всегда были хорошие отношения с другими вратарями. И когда я играл, и когда я был запасным. Здоровая конкуренция полезна команде. Конкуренция, подталкивание друг друга к лучшей версии себя – это хорошо для команды, и я думаю, что мы будем это делать».