Галатасарай близок к продлению контракта с датским защитником
Виктором Нельссоном интересовались клубы Серии А и Ла Лиги
Турецкий «Галатасарай» близок к подписанию нового контракта со своим защитником Виктором Нельссоном, сообщает Николо Скира.
Новое соглашение между клубом и 24-летним датчанином будет рассчитано до 2027 года. В нем будет предусмотрено существенное повышение зарплаты.
Летом «Галатасарай» отклонил предложения по трансферу Нельссона от итальянской «Фиорентины» и испанской «Севильи».
В нынешнем сезоне в составе «Галатасарая» Виктор Нельссон сыграл восемь матчей, а за прошлый сезон – 40 матчей, в которых забил один гол.
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