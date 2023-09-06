Галатасарай близок к продлению контракта с датским защитником

Турецкий «Галатасарай» близок к подписанию нового контракта со своим защитником Виктором Нельссоном, сообщает Николо Скира.

Новое соглашение между клубом и 24-летним датчанином будет рассчитано до 2027 года. В нем будет предусмотрено существенное повышение зарплаты.

Летом «Галатасарай» отклонил предложения по трансферу Нельссона от итальянской «Фиорентины» и испанской «Севильи».

В нынешнем сезоне в составе «Галатасарая» Виктор Нельссон сыграл восемь матчей, а за прошлый сезон – 40 матчей, в которых забил один гол.