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Турция
06 сентября 2023, 16:43 |
69
0

Галатасарай близок к продлению контракта с датским защитником

Виктором Нельссоном интересовались клубы Серии А и Ла Лиги

06 сентября 2023, 16:43 |
69
0
Галатасарай близок к продлению контракта с датским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Нельссон

Турецкий «Галатасарай» близок к подписанию нового контракта со своим защитником Виктором Нельссоном, сообщает Николо Скира.

Новое соглашение между клубом и 24-летним датчанином будет рассчитано до 2027 года. В нем будет предусмотрено существенное повышение зарплаты.

Летом «Галатасарай» отклонил предложения по трансферу Нельссона от итальянской «Фиорентины» и испанской «Севильи».

В нынешнем сезоне в составе «Галатасарая» Виктор Нельссон сыграл восемь матчей, а за прошлый сезон – 40 матчей, в которых забил один гол.

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трансферы чемпионат Турции по футболу Галатасарай Виктор Нельссон продление контракта
Источник Николо Скира
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