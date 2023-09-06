Полузащитник Астон Виллы переходит в Катар
«Аль-Духаиль» арендовал Филиппе Коутиньо
Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль» из Катара, сообщает Фабрицио Романо.
Клубы согласовали аренду 31-летнего бразильца. «Аль-Духаиль» полностью покроет зарплату Коутиньо, который ранее отклонил предложения от турецкого «Бешикташа» и испанского «Бетиса».
В нынешнем сезоне в составе «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо сыграл два матча, а за прошлый сезон - 24 матча, в которых забил один гол.
Al Duhail are now closing in on Philippe Coutinho deal! Agreement being sealed with Aston Villa on loan move with salary covered 🚨🇶🇦🇧🇷 #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
Coutinho accepted 10 days ago as he rejected approaches from Besiktas and Betis to join Qatari side Al Duhail.
Here we go, soon. pic.twitter.com/atTD7Ft2Vc
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