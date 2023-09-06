Полузащитник Астон Виллы переходит в Катар

Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль» из Катара, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 31-летнего бразильца. «Аль-Духаиль» полностью покроет зарплату Коутиньо, который ранее отклонил предложения от турецкого «Бешикташа» и испанского «Бетиса».

В нынешнем сезоне в составе «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо сыграл два матча, а за прошлый сезон - 24 матча, в которых забил один гол.