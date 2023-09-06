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Англия
06 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:15
727
1

Полузащитник Астон Виллы переходит в Катар

«Аль-Духаиль» арендовал Филиппе Коутиньо

06 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 06 сентября 2023, 18:15
727
1
Полузащитник Астон Виллы переходит в Катар
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Аль-Духаиль» из Катара, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 31-летнего бразильца. «Аль-Духаиль» полностью покроет зарплату Коутиньо, который ранее отклонил предложения от турецкого «Бешикташа» и испанского «Бетиса».

В нынешнем сезоне в составе «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо сыграл два матча, а за прошлый сезон - 24 матча, в которых забил один гол.

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трансферы Филиппе Коутиньо Астон Вилла Аль-Духаиль трансферы АПЛ Фабрицио Романо чемпионат Катара по футболу
Источник Sport.ua
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Роман Порывай
Так до Саудівської Аравії чи до Катару?) Бо Аль-Духаїль грає саме там.
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