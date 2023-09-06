ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала украинца из Бельгии
Валерий Дубко присоединился к киевскому клубу
Украинский защитник Валерий Дубко официально перешел из бельгийского «Дендера» в киевскую «Оболонь».
По данным Transfermarkt, Валерий Дубко перешел в клуб на правах годичной аренды. «Оболонь» не указывает детали перехода футболиста.
«Я доволен подписанием контракта и возможностью стать частью этой команды. Очень хочу помочь клубу своей игрой и поскорее играть на этой замечательной арене», – прокомментировал свой переход Валерий.
В прошлом сезоне украинский защитник отыграл 4 матча во втором бельгийском дивизионе, не отличившись результативными действиями.
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