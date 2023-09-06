Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала украинца из Бельгии
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 16:18 |
830
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала украинца из Бельгии

Валерий Дубко присоединился к киевскому клубу

06 сентября 2023, 16:18 |
830
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала украинца из Бельгии
ФК Заря. Валерий Дубко

Украинский защитник Валерий Дубко официально перешел из бельгийского «Дендера» в киевскую «Оболонь».

По данным Transfermarkt, Валерий Дубко перешел в клуб на правах годичной аренды. «Оболонь» не указывает детали перехода футболиста.

«Я доволен подписанием контракта и возможностью стать частью этой команды. Очень хочу помочь клубу своей игрой и поскорее играть на этой замечательной арене», – прокомментировал свой переход Валерий.

В прошлом сезоне украинский защитник отыграл 4 матча во втором бельгийском дивизионе, не отличившись результативными действиями.

По теме:
Вырвался. Игрок Эвертона добился перехода в Аравию
Галатасарай близок к продлению контракта с датским защитником
Полузащитник Астон Виллы переходит в Саудовскую Аравию
Валерий Дубко Оболонь Киев Дендер трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Футбол | 05 сентября 2023, 22:27 17
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо

Повязка достанется Виталию Буяльскому

Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»
Футбол | 06 сентября 2023, 15:28 0
Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»
Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»

Вратарь всем доволен

Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
Футбол | 06.09.2023, 13:05
Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
Сыграет с Англией? Ярмоленко близок к возвращению к тренировкам
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Теннис | 06.09.2023, 08:13
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Футбол | 05.09.2023, 17:25
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 10
Футбол
Тони Кроос рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии
Тони Кроос рассказал, почему никогда не сыграет в Саудовской Аравии
04.09.2023, 22:25 2
Футбол
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
05.09.2023, 09:15 7
Футбол
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
04.09.2023, 20:47 10
Волейбол
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
05.09.2023, 20:22 10
Теннис
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
04.09.2023, 18:36 3
Футбол
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
05.09.2023, 07:56 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем