ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала украинца из Бельгии

Украинский защитник Валерий Дубко официально перешел из бельгийского «Дендера» в киевскую «Оболонь».

По данным Transfermarkt, Валерий Дубко перешел в клуб на правах годичной аренды. «Оболонь» не указывает детали перехода футболиста.

«Я доволен подписанием контракта и возможностью стать частью этой команды. Очень хочу помочь клубу своей игрой и поскорее играть на этой замечательной арене», – прокомментировал свой переход Валерий.

В прошлом сезоне украинский защитник отыграл 4 матча во втором бельгийском дивизионе, не отличившись результативными действиями.