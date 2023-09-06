Украина. Премьер лига06 сентября 2023, 15:47 |
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ВИДЕО. 2+2 в августе. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Дмитрий Крыськив становится лидером команды
06 сентября 2023, 15:47 |
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«Шахтер» лучшим игроком месяца назвал хавбека Дмитрия Крыськива, который в четырех матчах августа забил два гола и сделал две результативные передачи.
Крыськив в голосовании опередил Николая Матвиенко и Алексея Кащука.
🔝 MVP «Шахтаря» в серпні за версією вболівальників 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 6, 2023
Дмитро Криськів 👏#Shakhtar #MVP pic.twitter.com/jVUjUcNhWI
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