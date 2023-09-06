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  4. ВИДЕО. 2+2 в августе. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 15:47 |
256
0

ВИДЕО. 2+2 в августе. Шахтер определил лучшего игрока месяца

Дмитрий Крыськив становится лидером команды

06 сентября 2023, 15:47 |
256
0
ВИДЕО. 2+2 в августе. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Шахтер. Дмитрий Крыськив

«Шахтер» лучшим игроком месяца назвал хавбека Дмитрия Крыськива, который в четырех матчах августа забил два гола и сделал две результативные передачи.

Крыськив в голосовании опередил Николая Матвиенко и Алексея Кащука.

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Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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