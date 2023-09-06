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  4. Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»
Португалия
06 сентября 2023, 15:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 15:33
228
0

Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»

Вратарь всем доволен

06 сентября 2023, 15:28 | Обновлено 06 сентября 2023, 15:33
228
0
Анатолий ТРУБИН: «Переход в Бенфику – шаг вперед, выход из зоны комфорта»
УАФ. Анатолий Трубин (слева)

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин оценил свой переход в «Бенфику», а также ближайший матч отбора Евро-2024 против Англии.

«Переход в «Бенфику» – шаг вперед, выход из зоны комфорта. Конечно, первые дни, первая неделя была тяжелой, потому что там все иначе. Меня хорошо приняли в коллективе и клубе, все помогали, поэтому большая благодарность. С каждым днем чувствую себя все увереннее, а теперь осталось главное – начать играть. Очень верю, что это случится уже скоро. Хочется играть и за сборную Украины, и за клуб».

«Матч с Англией? Тут нечего говорить, все понимают уровень. Все опасные у них. Мы помним, как Сака нам забил. Все понимают опасность Гарри Кейна и других игроков топ-уровня», – сказал Трубин.

Матч с Англией пройдет 9 сентября.

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Бенфика Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Украина - Англия
Источник Украинская ассоциация футбола
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