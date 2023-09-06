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  4. Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 15:10 |
1984
8

Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо

По информации портала, трансфер принес клубу 1,5 миллиона евро

06 сентября 2023, 15:10 |
1984
8
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

По информации портала Transfermarkt, переход полузащитника Сергея Сидорчука из «Динамо» в бельгийский «Вестерло» принес киевскому клубу 1,5 миллиона евро.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что много на этом переходе не заработал, однако согласился отпустить Сидорчука, который долгое время успешно выступал за команду.

Игрок подписал с новым клубом контракт на три сезона и присоединится к команде после паузы на матчи сборных.

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Динамо Киев Вестерло трансферы Сергей Сидорчук
Источник Transfermarketweb
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Комментарии 8
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AK.228
Так це чудово
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+1
Владислав Рейский
шикарно и точка.
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0
Vitason
Его поперли ,а выставили так как будто произошел трансфер,который устроил Динамо,большая зарплата Сидорчука давно тревожила Суркиса,нашли куда спихнуть вот и все!!
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0
Gargantua
подарок судьбы
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0
Burevestnik
брехня
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0
fedd1979
Нізащо не повірю, що знайшлися такі лохи за такі гроші
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0
Показать Скрыть 1 ответ
John Week
Продати капітана за 1,5 ляма) потужно!) поставте мене топ менеджером дк, я так теж зможу) 
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-1
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