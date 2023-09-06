Украина. Премьер лига06 сентября 2023, 15:10 |
1984
8
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
По информации портала, трансфер принес клубу 1,5 миллиона евро
06 сентября 2023, 15:10 |
1984
8
По информации портала Transfermarkt, переход полузащитника Сергея Сидорчука из «Динамо» в бельгийский «Вестерло» принес киевскому клубу 1,5 миллиона евро.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что много на этом переходе не заработал, однако согласился отпустить Сидорчука, который долгое время успешно выступал за команду.
Игрок подписал с новым клубом контракт на три сезона и присоединится к команде после паузы на матчи сборных.
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Комментарии 8
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Так це чудово
шикарно и точка.
Его поперли ,а выставили так как будто произошел трансфер,который устроил Динамо,большая зарплата Сидорчука давно тревожила Суркиса,нашли куда спихнуть вот и все!!
подарок судьбы
брехня
Нізащо не повірю, що знайшлися такі лохи за такі гроші
Показать Скрыть 1 ответ
Продати капітана за 1,5 ляма) потужно!) поставте мене топ менеджером дк, я так теж зможу)
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