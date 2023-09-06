Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо

По информации портала Transfermarkt, переход полузащитника Сергея Сидорчука из «Динамо» в бельгийский «Вестерло» принес киевскому клубу 1,5 миллиона евро.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что много на этом переходе не заработал, однако согласился отпустить Сидорчука, который долгое время успешно выступал за команду.

Игрок подписал с новым клубом контракт на три сезона и присоединится к команде после паузы на матчи сборных.