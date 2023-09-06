Оболонь начала подготовку к матчу с Шахтером
Киевляне сыграют против лидера
Как стало известно Sport.ua, после трехдневного отдыха футболисты «Оболони» 6 сентября начинают подготовку к календарному поединку 7-го тура чемпионата УПЛ с донецким «Шахтером», который состоится 16 сентября.
По информации нашего источника, 9 сентября подопечные Валерия Иващенко в столице проведут контрольный матч с одесским «Черноморцем».
Все заявленные за «пивоваров» футболисты в строю и горят желанием подойти к противостоянию с «горняками» в боевой спортивной форме.
Правда, в этом поединке им не сможет помочь ключевой защитник Тарас Мороз, получивший красную карточку в предыдущем туре в Житомире.
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