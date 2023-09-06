Чемпионат Европы06 сентября 2023, 12:20 |
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Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Украина – Англия
Главным арбитром будет Георгий Кабаков
06 сентября 2023, 12:20 |
976
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На поединке отборочного турнира Евро-2024 Украина – Англия будет работать судейская бригада из Болгарии.
Главным арбитром выступит Георгий Кабаков. На линиях ему будут помогать Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Никола Попов.
Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).
В активе украинской команды 6 очков в 3 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.
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