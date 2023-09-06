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Чемпионат Европы
06 сентября 2023, 12:20 |
976
0

Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Украина – Англия

Главным арбитром будет Георгий Кабаков

06 сентября 2023, 12:20 |
976
0
Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Украина – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Кабаков

На поединке отборочного турнира Евро-2024 Украина – Англия будет работать судейская бригада из Болгарии.

Главным арбитром выступит Георгий Кабаков. На линиях ему будут помогать Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Никола Попов.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).

В активе украинской команды 6 очков в 3 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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