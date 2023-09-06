Известны судейские назначения на матч отбора Евро-2024 Украина – Англия

На поединке отборочного турнира Евро-2024 Украина – Англия будет работать судейская бригада из Болгарии.

Главным арбитром выступит Георгий Кабаков. На линиях ему будут помогать Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Никола Попов.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).

В активе украинской команды 6 очков в 3 матчах, у Англии 12 очков за 4 сыгранных поединка.