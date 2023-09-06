Другие новости06 сентября 2023, 11:34 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
Важные события во всех видах спорта
06 сентября 2023, 11:34 |
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В среду, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Грузия U-21 – Гибралтар U-21
22:00 ФК Париж (Ж) – Кривбасс (Ж)
БАСКЕТБОЛ
11:45 Германия – Латвия
15:30 Канада – Словения
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