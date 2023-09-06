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06 сентября 2023, 11:34 |
123
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября

Важные события во всех видах спорта

06 сентября 2023, 11:34 |
123
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
ФК Кривбасс

В среду, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Грузия U-21 – Гибралтар U-21

Favbet 1.01 – 21.00 – 46.00

22:00 ФК Париж (Ж) – Кривбасс (Ж)

Favbet 1.04 – 17.00 – 41.00

БАСКЕТБОЛ

11:45 Германия – Латвия

Favbet 1.22 – 4.56

15:30 Канада – Словения

Favbet 1.29 – 3.81

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Источник Sport.ua
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