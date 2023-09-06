СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября

В среду, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Грузия U-21 – Гибралтар U-21

1.01 – 21.00 – 46.00

22:00 ФК Париж (Ж) – Кривбасс (Ж)

1.04 – 17.00 – 41.00

БАСКЕТБОЛ

11:45 Германия – Латвия

1.22 – 4.56

15:30 Канада – Словения

1.29 – 3.81