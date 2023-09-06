ВИДЕО. Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко и суд над Коломойским

Вы верите в то, что «Динамо» продает своих лидеров? Мне трудно, но это факт – Сидорчук перешел в бельгийский «Вестерло«! Важная потеря сборной перед матчами с Англией и Италией – Шапаренко не будет играть. В «Днепре-1» снова скандал: кто прав?

00:00 О чем этот выпуск футбольных новостей?

00:24 Сидорчук заслужил поиграть в Европе!

04:31 «Кучер – футбольное несчастье» / вредный срач в «Днепре-1»

08:29 Коломойского могут посадить за мошенничество?

09:52 Как «Динамо» потеряло аж ТРЕХ лидеров раздевалки

12:32 Шапаренко пролетает мимо сборной Украины