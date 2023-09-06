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  4. ВИДЕО. Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко и суд над Коломойским
Украина. Премьер лига
06 сентября 2023, 10:55 |
111
0

ВИДЕО. Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко и суд над Коломойским

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

06 сентября 2023, 10:55 |
111
0
ВИДЕО. Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко и суд над Коломойским
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Вы верите в то, что «Динамо» продает своих лидеров? Мне трудно, но это факт – Сидорчук перешел в бельгийский «Вестерло«! Важная потеря сборной перед матчами с Англией и Италией – Шапаренко не будет играть. В «Днепре-1» снова скандал: кто прав?

00:00 О чем этот выпуск футбольных новостей?
00:24 Сидорчук заслужил поиграть в Европе!
04:31 «Кучер – футбольное несчастье» / вредный срач в «Днепре-1»
08:29 Коломойского могут посадить за мошенничество?
09:52 Как «Динамо» потеряло аж ТРЕХ лидеров раздевалки
12:32 Шапаренко пролетает мимо сборной Украины

По теме:
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Записки украинского болельщика Сергей Сидорчук Николай Шапаренко Игорь Коломойский Днепр-1
Источник Sport.ua
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