Париж (ж) – Кривбасс (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября в 22:00 матч женской Лиги чемпионов
В среду, 6 сентября, женская команда «Кривбасса» проведет матч в Лиге чемпионов с французским «Парижем».
Это будет встреча полуфинала первого этапа квалификации Пути представителей лиг.
Матч «Кривбасса» с «Парижем» состоится в Швеции, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в другом полуфинале квартета сыграют лондонский «Арсенал» и шведский «Линчепинг». 9 сентября победители матчей 1/2 финала сыграют в финале, где разыграют путевку в следующий этап отбора. Проигравших ждет поединок за утешительное третье место.
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