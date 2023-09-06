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Лига чемпионов
06 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:10
323
0

Париж (ж) – Кривбасс (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 22:00 матч женской Лиги чемпионов

06 сентября 2023, 11:05 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:10
323
0
Париж (ж) – Кривбасс (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В среду, 6 сентября, женская команда «Кривбасса» проведет матч в Лиге чемпионов с французским «Парижем».

Это будет встреча полуфинала первого этапа квалификации Пути представителей лиг.

Матч «Кривбасса» с «Парижем» состоится в Швеции, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в другом полуфинале квартета сыграют лондонский «Арсенал» и шведский «Линчепинг». 9 сентября победители матчей 1/2 финала сыграют в финале, где разыграют путевку в следующий этап отбора. Проигравших ждет поединок за утешительное третье место.

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Источник Sport.ua
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