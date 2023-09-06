Париж (ж) – Кривбасс (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 сентября, женская команда «Кривбасса» проведет матч в Лиге чемпионов с французским «Парижем».

Это будет встреча полуфинала первого этапа квалификации Пути представителей лиг.

Матч «Кривбасса» с «Парижем» состоится в Швеции, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в другом полуфинале квартета сыграют лондонский «Арсенал» и шведский «Линчепинг». 9 сентября победители матчей 1/2 финала сыграют в финале, где разыграют путевку в следующий этап отбора. Проигравших ждет поединок за утешительное третье место.