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Лига чемпионов
06 сентября 2023, 09:55 | Обновлено 06 сентября 2023, 09:56
174
0

Ворскла-Харьков-2 – Флора. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА

06 сентября 2023, 09:55 | Обновлено 06 сентября 2023, 09:56
174
0
Ворскла-Харьков-2 – Флора. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В среду, 6-го сентября, состоится поединок третьего квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся полтавская «Ворскла-Харьков-2» и эстонская «Флора». Матч пройдет в Сараево (Босния и Герцеговина), на поле стадиона «Асим Ферхатович-Хасе», начало в 12:00.

Представители Украины начинают свой путь к основному раунду женской Лиги чемпионов УЕФА. Чемпионки страны из «Ворсклы-Харьков-2» сразятся против достаточно крепких представительниц Эстонии на Пути чемпионов. Формат дуэли предусматривает всего один матч, поэтому права на ошибку команда Наталии Зинченко не имеет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла-Харьков-2» – «Флора», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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