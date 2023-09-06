Ворскла-Харьков-2 – Флора. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА
В среду, 6-го сентября, состоится поединок третьего квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся полтавская «Ворскла-Харьков-2» и эстонская «Флора». Матч пройдет в Сараево (Босния и Герцеговина), на поле стадиона «Асим Ферхатович-Хасе», начало в 12:00.
Представители Украины начинают свой путь к основному раунду женской Лиги чемпионов УЕФА. Чемпионки страны из «Ворсклы-Харьков-2» сразятся против достаточно крепких представительниц Эстонии на Пути чемпионов. Формат дуэли предусматривает всего один матч, поэтому права на ошибку команда Наталии Зинченко не имеет.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла-Харьков-2» – «Флора», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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