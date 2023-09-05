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  4. По пути УПЛ? Серия А может создать свою платформу для телетрансляций
Италия
05 сентября 2023, 21:20 |
351
1

По пути УПЛ? Серия А может создать свою платформу для телетрансляций

Руководство лиги недовольно предложениями по покупке телеправ

05 сентября 2023, 21:20 |
351
1
По пути УПЛ? Серия А может создать свою платформу для телетрансляций
Getty Images/Global Images Ukraine

Серия А может принять решение о создании своей платформы для трансляций матчей чемпионата Италии.

В ближайшее время лиге нужно продать права на следующий 5-летний цикл. Серия А рассчитывает получить сумму как минимум в 1 миллиард евро за каждый год.

Однако пока что предложения от потенциальных трансляторов, DAZN, Sky Italia и MediaForEurope, не соответствуют ожиданиям лиги: компании готовы предложить суммарно лишь 930 миллионов в год. Из-за этого Серия А может принять решение о запуске своей платформы и самостоятельной продаже телетрансляций.

«У нас есть структура, чтобы предлагать трансляцию матчей непосредственно зрителям. Рассматриваем этот вариант. Слишком низкие предложения не будем рассматривать», – заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

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Лютый Кандибобер
ну правильно... зачем товар продавать посреднику, если можно его продавать сразу конечному потребителю дороже
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