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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:23
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0

FAVBET начинает сотрудничество с ФК Полісся

В рамках развития национального футбола

05 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:23
110
0
FAVBET начинает сотрудничество с ФК Полісся

Украинская iGaming-компания FAVBET стала официальным спонсором житомирского футбольного клуба «Полісся». Новое партнерство предполагает поддержку выступлений команды в украинской Премьер-лиге, популяризацию обоих брендов и большее привлечение фанатского сообщества.

«FAVBET продолжает поддерживать футбол, а вместе с партнерами формирует будущее спорта в Украине. Мы гордимся содействовать развитию ФК «Полісся» и помогать его талантливым игрокам идти к новым победам. Надеюсь, что вместе мы впишем несколько ярких страниц в историю клуба и всего украинского футбола. Естественно, будет много активностей для болельщиков и социальных проектов. Планируем очень активный сезон, тем более, что волки сейчас показывают очень высокий уровень игры», — комментирует начало сотрудничества Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

«Полісся» — футбольный клуб родом из Житомира с более чем 60-летней историей. После победы в Первой лиге в прошлом году команда дебютировала в Премьер-лиге, где сейчас занимает второе место турнирной таблицы, уступая лишь «Шахтеру». Следующий свой матч команда сыграет против «Черноморца» уже 16 сентября.

Подписанием «Полісся» FAVBET продолжает реализацию многолетней стратегии по развитию национального футбола. Сегодня компания оказывает поддержку клубам в Первой и Премьер-лиге, а также способствует подготовке и соревнованиям футболистов.

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футбол
Источник Sport.ua
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