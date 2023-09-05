Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»
US Open
05 сентября 2023, 20:51 |
467
1

Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»

Дядя Рафаэля Надаля уверен, что раньше конкуренция была выше

05 сентября 2023, 20:51 |
467
1
Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Надаль

Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, заявил, что игроки нынешнего поколения заметно уступают по своему уровню спортсменам, который играли раньше.

«Несколько недель назад, во время Мастерса в Канаде, мы с детьми говорили за обедом о том, как странно, что многие сеяные игроки выбывают преждевременно, и еще более необычно, что это уже некоторое время является нормой на всех турнирах, которые проводятся.

Я думаю, что, скорее всего, ведущие игроки нескольких лет назад были лучше и гораздо более конкурентоспособны, чем сегодняшние игроки.

Несомненно Надаль превзошел бы Медведева, Маррей был бы сильнее Зверева, Вавринка – сильнее Рууда. Дель Потро обыграл бы и Рублева, и Руне. Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает», – заявил Тони Надаль.

По теме:
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Алена Остапенко – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тони Надаль Рафаэль Надаль US Open 2023 ATP Торонто Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист)
Источник El Pais
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Футбол | 05 сентября 2023, 13:48 13
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»

Эксперт поделился мнениями о следующих матчах сборной Украины с Англией и Италией.

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 05 сентября 2023, 19:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
Футбол | 05.09.2023, 00:19
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Футбол | 05.09.2023, 15:17
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Элина СВИТОЛИНА: «Я поняла, как важно перевести дух и сделать шаг назад»
Теннис | 04.09.2023, 11:59
Элина СВИТОЛИНА: «Я поняла, как важно перевести дух и сделать шаг назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Я поняла, как важно перевести дух и сделать шаг назад»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ekvato
На жаль, Тоні правий. Коли піде Джокович, то, імовірно, якщо Алькараса не замучать травми, ми будемо бачити виставу Серена, дубль 2 у особі Карлоса. Спорадично він буде програвати, але переважна кількість Мастерсів і Шоломів буде за ним
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 10
Футбол
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
03.09.2023, 21:11 23
Футбол
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
03.09.2023, 16:32 10
Футбол
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Первая победа сборной Украины на чемпионате Европы
04.09.2023, 20:10 40
Волейбол
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
05.09.2023, 07:56 6
Теннис
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 20
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем