Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»

Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, заявил, что игроки нынешнего поколения заметно уступают по своему уровню спортсменам, который играли раньше.

«Несколько недель назад, во время Мастерса в Канаде, мы с детьми говорили за обедом о том, как странно, что многие сеяные игроки выбывают преждевременно, и еще более необычно, что это уже некоторое время является нормой на всех турнирах, которые проводятся.

Я думаю, что, скорее всего, ведущие игроки нескольких лет назад были лучше и гораздо более конкурентоспособны, чем сегодняшние игроки.

Несомненно Надаль превзошел бы Медведева, Маррей был бы сильнее Зверева, Вавринка – сильнее Рууда. Дель Потро обыграл бы и Рублева, и Руне. Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает», – заявил Тони Надаль.