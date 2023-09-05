Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»
Дядя Рафаэля Надаля уверен, что раньше конкуренция была выше
Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, заявил, что игроки нынешнего поколения заметно уступают по своему уровню спортсменам, который играли раньше.
«Несколько недель назад, во время Мастерса в Канаде, мы с детьми говорили за обедом о том, как странно, что многие сеяные игроки выбывают преждевременно, и еще более необычно, что это уже некоторое время является нормой на всех турнирах, которые проводятся.
Я думаю, что, скорее всего, ведущие игроки нескольких лет назад были лучше и гораздо более конкурентоспособны, чем сегодняшние игроки.
Несомненно Надаль превзошел бы Медведева, Маррей был бы сильнее Зверева, Вавринка – сильнее Рууда. Дель Потро обыграл бы и Рублева, и Руне. Я удивлен недостатком стабильности. Если не считать Джоковича и Алькараса, общий уровень разочаровывает», – заявил Тони Надаль.
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