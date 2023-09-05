Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер – клуб номер один в Украине. Там знают, что делают»

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний защитник «Интер» Майами Сергей Кривцов оценил непростой старт своей бывшей команды при новом тренере Патрике ван Леувене.

— Слежу за украинской Премьер-лигой, насколько есть возможность, так как большая разница во времени – 7 часов. Чаще смотрю обзоры и стараюсь быть в курсе всего.

— Как считаешь, насколько тяжело идет перестройка команды в «Шахтере» с новым тренером?

— Смена тренерского штаба всегда непросто отражается на любой команде. К тому же в «Шахтере» сейчас очень много молодых игроков. Пришли молодые иностранцы. Поэтому снова должно пройти определенное время, прежде чем команда заиграет на полную. Однако я знаю, что «Шахтер» – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают. Команда избавится от шероховатостей и все пойдет как надо.