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  4. Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер – клуб номер один в Украине. Там знают, что делают»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 20:48 |
232
0

Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер – клуб номер один в Украине. Там знают, что делают»

Игрок продолжает следить за бывшей командой

05 сентября 2023, 20:48 |
232
0
Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер – клуб номер один в Украине. Там знают, что делают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Экс-игрок «Шахтера» и нынешний защитник «Интер» Майами Сергей Кривцов оценил непростой старт своей бывшей команды при новом тренере Патрике ван Леувене.

— Слежу за украинской Премьер-лигой, насколько есть возможность, так как большая разница во времени – 7 часов. Чаще смотрю обзоры и стараюсь быть в курсе всего.

— Как считаешь, насколько тяжело идет перестройка команды в «Шахтере» с новым тренером?
— Смена тренерского штаба всегда непросто отражается на любой команде. К тому же в «Шахтере» сейчас очень много молодых игроков. Пришли молодые иностранцы. Поэтому снова должно пройти определенное время, прежде чем команда заиграет на полную. Однако я знаю, что «Шахтер» – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают. Команда избавится от шероховатостей и все пойдет как надо.

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Источник УПЛ
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