150+ миллионов фунтов. Аль-Иттихад продолжает охоту на Салаха

По сообщениям британских СМИ, «Аль-Аттихад» до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии 7 сентября намерен приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха.

Сообщается, что «Ливерпуль» получит предложение в размере более 150 миллионов фунтов, а с бонусами сумма может дойти до 200 миллионов фунтов.

Делегация саудовского клуба уже прибыла в Англию на переговоры, однако пока что позиция Красных остается неизменной – лидер команды не продается.