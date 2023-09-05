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  4. 150+ миллионов фунтов. Аль-Иттихад продолжает охоту на Салаха
Англия
05 сентября 2023, 19:49 |
130
0

150+ миллионов фунтов. Аль-Иттихад продолжает охоту на Салаха

Осталось два дня

05 сентября 2023, 19:49 |
130
0
150+ миллионов фунтов. Аль-Иттихад продолжает охоту на Салаха
Sky Sports. Мохамед Салах

По сообщениям британских СМИ, «Аль-Аттихад» до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии 7 сентября намерен приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха.

Сообщается, что «Ливерпуль» получит предложение в размере более 150 миллионов фунтов, а с бонусами сумма может дойти до 200 миллионов фунтов.

Делегация саудовского клуба уже прибыла в Англию на переговоры, однако пока что позиция Красных остается неизменной – лидер команды не продается.

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Аль-Иттихад Ливерпуль Мохамед Салах трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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