Англия05 сентября 2023, 19:49 |
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150+ миллионов фунтов. Аль-Иттихад продолжает охоту на Салаха
Осталось два дня
05 сентября 2023, 19:49 |
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По сообщениям британских СМИ, «Аль-Аттихад» до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии 7 сентября намерен приложить все усилия для подписания Мохамеда Салаха.
Сообщается, что «Ливерпуль» получит предложение в размере более 150 миллионов фунтов, а с бонусами сумма может дойти до 200 миллионов фунтов.
Делегация саудовского клуба уже прибыла в Англию на переговоры, однако пока что позиция Красных остается неизменной – лидер команды не продается.
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