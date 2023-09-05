Фабрицио Романо назвал лучший трансфер лета

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо назвал лучшим трансфером прошедшего лета переход Алексиса Макаллистера из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро:

«С точки зрения переговоров я бы хотел отметить Алексиса Макаллистера в «Ливерпуле». У них увели Мойсеса Кайседо и Ромео Лавия, и это был негативный месседж, но в целом они очень хорошо провели перестройку своей полузащиты.

Непросто заменить такие ключевые фигуры как Джордан Хендерсон или Фабиньо, но они очень удачно подписали Доминика Собослаи, и дешево взяли такого недооцененного игрока, как Ватару Эндо. Также они подписали Райана Гравенберха, но Макаллистер всего за 40 миллионов – это что-то невероятное.

Я думаю, это игрок, который стоит 70 – 75 миллионов, но они подписали его за намного меньшую цену из-за его устной договоренности с «Брайтоном».

Взять Макаллистера, Собослаи, Эндо и Гравенберха за 160 – 165 миллионов евро суммарно – это фантастическая работа по перестройке полузащиты. Поздравляю их, ведь это был большой вызов».