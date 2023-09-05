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  4. Кто должен стать капитаном Динамо после ухода Сидорчука?
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 19:16
1652
2

Кто должен стать капитаном Динамо после ухода Сидорчука?

Бущан, Ярмоленко или кто-то другой?

05 сентября 2023, 19:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 19:16
1652
2
Кто должен стать капитаном Динамо после ухода Сидорчука?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Во вторник «Динамо» объявило об уходе из команды лидера и капитана Сергея Сидорчука, который продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».

С уходом хавбека киевской команде придется назначить нового капитана. Кто, на ваш взгляд, должен получить капитанскую повязку?

Георгий Бущан или Андрей Ярмоленко? Или, может быть, Виталий Буяльский? А, возможно, статус капитана стоит доверить более молодому Николаю Шапаренко?

Голосуйте и предлагайте свои варианты в комментариях.

Опрос

Голосов 57
Кто должен стать капитаном «Динамо» после ухода Сергея Сидорчука?

Георгий Бущан

20 голосов 35.09 %

Виталий Буяльский

9 голосов 15.79 %

Андрей Ярмоленко

25 голосов 43.86 %

Николай Шапаренко

3 голоса 5.26 %

Результаты
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Динамо Киев Георгий Бущан Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Николай Шапаренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Тарік1994
Бущан, а Ярмола віце-капітан бо все таки останні роки він грав не у клубі, а от Бущан останні роки це один з лідерів команди і неодноразово її рятував
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+4
AK.228
Бущан сто% позитивний та класний футболіст 
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+3
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