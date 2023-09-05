Кто должен стать капитаном Динамо после ухода Сидорчука?
Бущан, Ярмоленко или кто-то другой?
Во вторник «Динамо» объявило об уходе из команды лидера и капитана Сергея Сидорчука, который продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».
С уходом хавбека киевской команде придется назначить нового капитана. Кто, на ваш взгляд, должен получить капитанскую повязку?
Георгий Бущан или Андрей Ярмоленко? Или, может быть, Виталий Буяльский? А, возможно, статус капитана стоит доверить более молодому Николаю Шапаренко?
Голосуйте и предлагайте свои варианты в комментариях.
Опрос
Георгий Бущан
20 голосов 35.09 %
Виталий Буяльский
9 голосов 15.79 %
Андрей Ярмоленко
25 голосов 43.86 %
Николай Шапаренко
3 голоса 5.26 %
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