Заря сыграет контрольный матч с клубом УПЛ

Футболисты «Зари» 4 сентября возобновили тренировочный процесс и готовятся к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 15 сентября.

Как стало известно Sport.ua, занятия проходят под руководством Валерия Кривенцова, который уже в ближайшие дни должен возглавить луганскую команду.

Интерес к противостоянию «Зари» с «Металлистом 1925» подогревает то, что Кривенцов ранее был у руля именно харьковского клуба.

Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ «Заря» заполнит контрольным поединком с «Колосом», который запланирован на 9 сентября.

Добавим, что на тренировках, из-за вызовов в сборные нет Антона Боля, Арсения Батагова, Жан Клод Азиангбе и Эдуардо Герреро.

Ранее мы сообщали, что официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления.