Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря сыграет контрольный матч с клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 17:23 |
254
0

Заря сыграет контрольный матч с клубом УПЛ

Кривенцов готовит «Зарю» к матчу с «Металлистом 1925»

05 сентября 2023, 17:23 |
254
0
Заря сыграет контрольный матч с клубом УПЛ
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Футболисты «Зари» 4 сентября возобновили тренировочный процесс и готовятся к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 15 сентября.

Как стало известно Sport.ua, занятия проходят под руководством Валерия Кривенцова, который уже в ближайшие дни должен возглавить луганскую команду.

Интерес к противостоянию «Зари» с «Металлистом 1925» подогревает то, что Кривенцов ранее был у руля именно харьковского клуба.

Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ «Заря» заполнит контрольным поединком с «Колосом», который запланирован на 9 сентября.

Добавим, что на тренировках, из-за вызовов в сборные нет Антона Боля, Арсения Батагова, Жан Клод Азиангбе и Эдуардо Герреро.

Ранее мы сообщали, что официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления.

По теме:
Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос
Назарий РУСИН: «Мог остаться в Заре, если бы остался Патрик ван Леувен»
Андрей НЕДЕЛИН: «Мы получили очень ответственного инвестора»
Валерий Кривенцов Заря Луганск Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 товарищеские матчи инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Футбол | 05 сентября 2023, 13:48 13
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»

Эксперт поделился мнениями о следующих матчах сборной Украины с Англией и Италией.

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05 сентября 2023, 07:56 5
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open

Турнир в Нью-Йорке продолжается без первого номера рейтинга – Иги Свентек из Польши

Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба
Футбол | 05.09.2023, 16:53
Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба
Футбольные инсайдеры отправили Сидорчука в три разных бельгийских клуба
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
Футбол | 05.09.2023, 00:19
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Футбол | 04.09.2023, 18:36
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
03.09.2023, 21:11 22
Футбол
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
03.09.2023, 16:32 10
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
04.09.2023, 11:18 1
Бокс
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 18
Футбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем