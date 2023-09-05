Заря сыграет контрольный матч с клубом УПЛ
Кривенцов готовит «Зарю» к матчу с «Металлистом 1925»
Футболисты «Зари» 4 сентября возобновили тренировочный процесс и готовятся к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 15 сентября.
Как стало известно Sport.ua, занятия проходят под руководством Валерия Кривенцова, который уже в ближайшие дни должен возглавить луганскую команду.
Интерес к противостоянию «Зари» с «Металлистом 1925» подогревает то, что Кривенцов ранее был у руля именно харьковского клуба.
Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ «Заря» заполнит контрольным поединком с «Колосом», который запланирован на 9 сентября.
Добавим, что на тренировках, из-за вызовов в сборные нет Антона Боля, Арсения Батагова, Жан Клод Азиангбе и Эдуардо Герреро.
Ранее мы сообщали, что официальное прекращение деловых отношений «Зари» с сербским специалистом Ненадом Лалатовичем в стадии оформления.
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