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Англия
05 сентября 2023, 17:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:16
430
2

Виталий МИКОЛЕНКО: «Начало сезона для меня выдалось не лучшим»

У Эвертона один пункт в четырех матчах

05 сентября 2023, 17:10 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:16
430
2
Виталий МИКОЛЕНКО: «Начало сезона для меня выдалось не лучшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ближайший матч отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.

«Начало сезона выдалось не лучшим у меня. Была травма, но я уже тренируюсь, все нормально. Старт отбора? Думаю, закономерно все в группе. Матч с Англией? Давайте не будем лукавить, у них подбор игроков намного лучше, чем у нас, поэтому не получились последние два матча с ними. Когда-то должно получиться».

«Нужно иметь правильный план и выполнять его. При Реброве стало больше тактических моментов. С последними тренерами сборной было меньше тактики. Больше внимания стало на тактику и дисциплину. Надеюсь, в Польше будет поддержка, потому что на Уэмбли было сложно и морально, и физически играть», – сказал Миколенко.

Матч пройдет 9 сентября.

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сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Эвертон Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Микола Захарченко
Давай Микола , допоможи збірній . І щоб без травм .
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+1
Summertime
Вообще не туда попал.  Пора проситься назад, к Луческу.
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0
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