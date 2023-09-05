Виталий МИКОЛЕНКО: «Начало сезона для меня выдалось не лучшим»
У Эвертона один пункт в четырех матчах
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ближайший матч отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.
«Начало сезона выдалось не лучшим у меня. Была травма, но я уже тренируюсь, все нормально. Старт отбора? Думаю, закономерно все в группе. Матч с Англией? Давайте не будем лукавить, у них подбор игроков намного лучше, чем у нас, поэтому не получились последние два матча с ними. Когда-то должно получиться».
«Нужно иметь правильный план и выполнять его. При Реброве стало больше тактических моментов. С последними тренерами сборной было меньше тактики. Больше внимания стало на тактику и дисциплину. Надеюсь, в Польше будет поддержка, потому что на Уэмбли было сложно и морально, и физически играть», – сказал Миколенко.
Матч пройдет 9 сентября.
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