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  4. Вратарь Милана не исключил перехода в ПСЖ в будущем
Италия
05 сентября 2023, 15:58 |
379
0

Вратарь Милана не исключил перехода в ПСЖ в будущем

Меньян не исключил перехода в парижский клуб

05 сентября 2023, 15:58 |
379
0
Вратарь Милана не исключил перехода в ПСЖ в будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Французский вратарь «Милана» Майк Меньян допустил возможность своего возвращения в «ПСЖ» в будущем.

«Я парижанин, но сегодня у меня действующий контракт с «Миланом». И что касается будущего, мы не можем ничего знать точно», — передаёт слова Меньяна Foot Mercato.

В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 22 матчах Серии А, пропустив в них 21 мяч и восемь раз сыграв «на ноль». В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Меньян сыграл в трёх матчах, в которых пропустил два мяча.

Напомним, после трёх туров «Милан» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Майк Меньян Милан ПСЖ трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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