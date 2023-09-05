Вратарь Милана не исключил перехода в ПСЖ в будущем
Меньян не исключил перехода в парижский клуб
Французский вратарь «Милана» Майк Меньян допустил возможность своего возвращения в «ПСЖ» в будущем.
«Я парижанин, но сегодня у меня действующий контракт с «Миланом». И что касается будущего, мы не можем ничего знать точно», — передаёт слова Меньяна Foot Mercato.
В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 22 матчах Серии А, пропустив в них 21 мяч и восемь раз сыграв «на ноль». В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Меньян сыграл в трёх матчах, в которых пропустил два мяча.
Напомним, после трёх туров «Милан» набрал девять очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
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