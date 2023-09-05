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Молодежные турниры
05 сентября 2023, 15:26 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:15
628
0

Рух U-19 сыграет с Сараево в Юношеской лиге УЕФА

Молодежка львовского клуба узнала соперников в юношеской лиге УЕФА

05 сентября 2023, 15:26 | Обновлено 05 сентября 2023, 16:15
628
0
Рух U-19 сыграет с Сараево в Юношеской лиге УЕФА
ФК Рух. Юношеская лига УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Юношеской лиги УЕФА. «Рух» U-19 как чемпион Украины в своей возрастной категории попал в еврокубок в Путь чемпионов.

Соперником «желто-черных» в первом раунде стал «Сараево» из Боснии и Герцоговины. Базовая дата первого поединка – 4 октября, номинальным хозяином будет «Рух». Тогда как ответный матч состоится 25 октября в Сараево.

Если «Рух» пройдет своего соперника, то львовяне во втором раунде встретятся с победителем пары «Фамаликау» (Португалия) – «Мидтьюлланд» (Дания). Первый матч этой стадии запланирован 8 ноября, тогда как ответный матч команды сыграют 29 ноября.

Отметим, что победитель второго раунда попадает в стыковые матчи. Так, на стадии плей-офф команды проведут одномачтовые противостояния на выбывание. В стыковых матчах 8 победителей Пути чемпионов стран примут дома 8 клубов, занявших вторые места в группах Пути Лиги чемпионов. Далее 8 победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где их уже будут ждать 8 победителей групп Пути Лиги чемпионов. А полуфиналы и финал пройдут в одном городе в формате финала четырех.

Напомним, в Юношеской лиге УЕФА сезона 2022/23 «Рух» U-19 дошел до стадии 1/8 финала, где минимально уступил «Милану». Перед этим львовские юниоры прошли польский «Заглембе», турецкий «Галатасарай» и итальянский «Интер».

Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА (Путь чемпионов)

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Рух Львов U-19 Юношеская лига УЕФА Сараево Рух Львов Сараево U-19 жеребьевка Фамаликау Мидтьюлланд
Источник ФК Рух Львов
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