Реал – основной претендент на бесплатный трансфер Мбаппе

«Реал» и «Ливерпуль» будут претендовать на подписание французского звездного нападающего Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» отказался от части бонусов, предусмотренных по контракту. Это позволило клубу сэкономить более 100 миллионов евро. Однако продлевать соглашение форвард не намерен – он хочет уйти бесплатно летом 2024 года.

По информации L’Equipe, главным претендентом на подписание Мбаппе в следующем году является мадридский «Реал». Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль».

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 3 матча и забил 5 голов.