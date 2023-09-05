Беньямина Вербича исключили из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы
Вместо него заявили центрального защитника
Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Иван Йованович решил исключить экс-игрока киевского «Динамо» Беньямина Вербича из заявки клуба на Лигу Европы.
Вместо словенского вингера специалист решил добавить в заявку новичка клуба – центрального защитника Эрика Палмера-Брауна, которого приобрели у французского «Труа».
29-летний игрок в этом сезоне провел на поле 213 минут, забив 1 гол. К «Панатинаикосу» он присоединился на правах свободного агента летом 2022 года, расторгнув контракт с «Динамо» Киев.
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