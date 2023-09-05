Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беньямина Вербича исключили из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы
Лига Европы
05 сентября 2023, 15:01 |
1120
0

Беньямина Вербича исключили из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы

Вместо него заявили центрального защитника

05 сентября 2023, 15:01 |
1120
0
Беньямина Вербича исключили из заявки Панатинаикоса на Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Иван Йованович решил исключить экс-игрока киевского «Динамо» Беньямина Вербича из заявки клуба на Лигу Европы.

Вместо словенского вингера специалист решил добавить в заявку новичка клуба – центрального защитника Эрика Палмера-Брауна, которого приобрели у французского «Труа».

29-летний игрок в этом сезоне провел на поле 213 минут, забив 1 гол. К «Панатинаикосу» он присоединился на правах свободного агента летом 2022 года, расторгнув контракт с «Динамо» Киев.

По теме:
Никита ТУРБАЕВСКИЙ: «Приятно помогать команде побеждать»
Олег ШЕЛАЕВ: «Бартуловичу удалось положительно повлиять на Зарю»
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Беньямин Вербич Панатинаикос Лига Европы заявка на Лигу Европы Иван Йованович
Источник Sportday.gr
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05 сентября 2023, 07:56 5
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open

Турнир в Нью-Йорке продолжается без первого номера рейтинга – Иги Свентек из Польши

Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Футбол | 04 сентября 2023, 16:36 2
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»

Почетный президент «Днепра-1» – о перспективах в клубе экс-нападающего

6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Футбол | 05.09.2023, 14:50
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
Волейбол | 04.09.2023, 20:47
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
Олег ПЛОТНИЦКИЙ: «Лучше проиграть 0:3, чем так выиграть 3:2»
БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
Футбол | 05.09.2023, 11:10
БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
БУЩАН: «Результат противостояния с Бешикташем – это хороший опыт»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
04.09.2023, 11:18 1
Бокс
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 9
Футбол
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
04.09.2023, 16:20 13
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем