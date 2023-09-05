Тренер по физической подготовке Динамо вернулся к работе в сборной

Тренер по физической подготовке киевского «Динамо» Виталий Кулыба вернулся в тренерский штаб национальной сборной Украины после 11-летней паузы.

Он вошел в тренерский штаб Сергея Реброва и присоединился к тренировочному лагерю сборной в Польше вместе с 9-ю игроками «Динамо», вызванными на сентябрьские матчи.

В первые дни подготовки к матчам с Англией и Италией новый-старый тренер сборной по физподготовке проводил для игроков восстановительные упражнения, упражнения на гибкость, растяжение и активацию мышц.

Напомним, первый матч в сентябре сборная Украины сыграет против Англии 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.