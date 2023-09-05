Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер по физической подготовке Динамо вернулся к работе в сборной
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2023, 14:39 |
335
0

Тренер по физической подготовке Динамо вернулся к работе в сборной

Виталий Кулыба поможет команде Реброва в подготовке к сентябрьским матчам

05 сентября 2023, 14:39 |
335
0
Тренер по физической подготовке Динамо вернулся к работе в сборной
ФК Динамо Киев. Виталий Кулыба

Тренер по физической подготовке киевского «Динамо» Виталий Кулыба вернулся в тренерский штаб национальной сборной Украины после 11-летней паузы.

Он вошел в тренерский штаб Сергея Реброва и присоединился к тренировочному лагерю сборной в Польше вместе с 9-ю игроками «Динамо», вызванными на сентябрьские матчи.

В первые дни подготовки к матчам с Англией и Италией новый-старый тренер сборной по физподготовке проводил для игроков восстановительные упражнения, упражнения на гибкость, растяжение и активацию мышц.

Напомним, первый матч в сентябре сборная Украины сыграет против Англии 9 сентября в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Посмотрим, как Зинченко с англичанами будет подсказывать»
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Виталий Кулыба Динамо Киев сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Футбол | 04 сентября 2023, 18:36 3
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ

Йохан Бакайоко летом текущего года уже отказался от варианта из АПЛ

ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие
Футбол | 04 сентября 2023, 22:15 8
ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие
ФОТО. В сборную Украины приехали Мудрик, Яремчук, Зинченко, Довбик и другие

Команда готовится к матчам отбора Евро-2024

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05.09.2023, 07:56
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Футбол | 04.09.2023, 16:20
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист
Футбол | 05.09.2023, 09:45
Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист
Шахтер получит компенсацию за Тете от Галатасарая – журналист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
04.09.2023, 07:20 8
Теннис
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 18
Бокс
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
03.09.2023, 21:11 22
Футбол
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 18
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
04.09.2023, 20:30
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем