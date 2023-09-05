Интер и Индзаги продлили контракт до 2025 года
Миланский клуб продлил соглашение с главным тренером
Итальянский специалист Симоне Индзаги продлил контракт с миланским «Интером».
Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.
Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов 2023 года, где уступила «Манчестер Сити» (0:1).
Текущий сезон «нерадзурри» начали с трех побед в чемпионате Италии и лидируют в турнирной таблице Серии А.
2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣✍️🖤💙— Inter (@Inter) September 5, 2023
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