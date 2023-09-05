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Италия
05 сентября 2023, 14:35 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:37
77
0

Интер и Индзаги продлили контракт до 2025 года

Миланский клуб продлил соглашение с главным тренером

05 сентября 2023, 14:35 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:37
77
0
Интер и Индзаги продлили контракт до 2025 года
УЕФА. Симоне Индзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги продлил контракт с миланским «Интером».

Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.

Индзаги занимает пост главного тренера «Интера» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов 2023 года, где уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Текущий сезон «нерадзурри» начали с трех побед в чемпионате Италии и лидируют в турнирной таблице Серии А.

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Интер Милан Симоне Индзаги чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник ФК Интер Милан
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