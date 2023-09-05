Отсидевший в тюрьме футболист рф покинул Фиорентину и сменил клуб

Российский футболист Александр Кокорин официально перешел в «Арис» Лимассол из итальянской «Фиорентины».

Клуб из Флоренции долгое время не мог избавиться от игрока из россии, но наконец нашел для него новую команду. За кипрский «Арис» Кокорин уже играл в сезоне 2022/23.

«Фиорентина» приобрела 32-летнего россиянина зимой 2021 года, заплатив московскому «спартаку» 4.5 миллиона евро. Футболист отыграл за клуб всего 12 матчей, не совершив ни одного результативного действия.

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в кафе забили человека стулом, после чего провели в СИЗО больше года.