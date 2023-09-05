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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Посмотрим, как Зинченко с англичанами будет подсказывать»
Англия
05 сентября 2023, 14:02 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:03
1550
5

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Посмотрим, как Зинченко с англичанами будет подсказывать»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из матча «Арсенала» и «МЮ»

05 сентября 2023, 14:02 | Обновлено 05 сентября 2023, 14:03
1550
5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Посмотрим, как Зинченко с англичанами будет подсказывать»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Экс-нападнающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поведение Александра Зинченко в игре «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Всем привет, прочитал я тут анекдот от Зинченко, как он учил в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» Хаверца, чтобы он отбирал мяч. Подсказки от него были. Как вам? Мне кажется, это даже лучше, чем анекдот. Человек, который не отбирает мяч, учит, как отбирать мяч. Ну, наверное, сам не хочет отбирать, вот и заставляет, или просит, или подсказывает, чтобы все участвовали в отборе. Посмотрим сейчас, как с англичанами будет подсказывать. Он же у нас еще и регулировщиком подрабатывает, как я понимаю», – сказал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее Виктор уже критиковал Александра Зинченко, называя его «пиарником».

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Александр Зинченко Виктор Леоненко Кай Хаверц Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Украина - Англия Евро-2024
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 5
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predominator
Сейчас наши все легионеры такие: много говорят, но почти не играют. Увы, их мысли далеки от футбола. Футболист должен заниматься футболом, а не эти постоянные сопли и обсуждение войны, будучи в тысячах километров от своей страны. А ведь ещё недавно Зинченко, Малиновский, Мудрик, Яремчук, Ярмоленко наводили шороху в Европе. Теперь же только интервью раздают...
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+1
Василий Нагоненко
Леоненко вместо того ,что бы поддержать сборную прицепился к Зинченко как банный лист до с---и.
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+1
7ivanu7
У них давняя взаимная "любовь", помнится ещё на "Футболах" в прямом эфире друг другу пихали, Зина видать "не проявил уважения" , вот Виктор при любом удобном случае и старается его "укусить"
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0
Fant24
А своих.в матче россия катар леоненко по другому оценивает 
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0
Владимир Коновалец
Василий, а как Леоненко должен поддерживать сборную Украины? Кричать, что они лучшие и порвут на фишистский знак Англию и Италию, как нам говорят сейчас некоторые игроки сборной? Если англичане и  итальянцы нас пожалеют, то забьют нам троечку и этим ограничатся... А по Зинченко - так что он не так сказал?  Игрок, который ничего не показывает на поле, кроме как принял и тут-же отдал товарищу по команде,  и все время бегает с открытым на распашку ртом.  Надо реально смотреть на вещи - наша сборная сейчас не конкурент ведущим командам в Европе, увы....
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0
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