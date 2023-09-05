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Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 13:48 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:56
1904
10

Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»

Эксперт поделился мнениями о следующих матчах сборной Украины с Англией и Италией.

05 сентября 2023, 13:48 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:56
1904
10
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
УАФ. Сборная Украины

Журналист Игорь Цыганик признался, что лишен оптимизма в преддверии матчей сборной Украины с Англией и Италией в отборе на Евро-2023.

Журналист высказался по поводу ближайших матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024:

«Ничего хорошего не ожидаю. Я не считаю, что сейчас мы можем быть конкурентоспособными на уровне Англии или Италии. Понимаю, что идет процесс построения коллектива и понимаю, что особых секретов предложить Англии и Италии мы не можем. Нам будет очень сложно.

Также журналист предполагает вероятность того, что главный тренер сборной Сергей Ребров намерен квалифицироваться на чемпионат Европы через Лигу наций.

«Возможно, Ребров уже внутренне готовится к тому, чтобы играть матчи через Лигу наций. Сейчас очень много новых лиц и очень разная физическая форма игроков команды. Самое главное сейчас - это баланс, найти оптимальные настройки и попытаться сделать хорошую и качественную команду».

Журналист отмечает, что Ребров принял команду в трудный момент и процесс построения команды будет длиться не менее года:

«Реброву нужно давать результат сразу в отборе на Евро, а не через товарищеские матчи. По-моему, это большая проблема. Не думаю, что у Реброва есть мысли, что мы должны рвать Англию и Италию. Он принял команду в сложный момент, и этот момент будет продолжаться еще как минимум год».

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Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 10
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Андрей Залищук
і цих двох матчах потрібно взяти хоча б один бал і то буде добре
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+2
vikkro
Циган вже крутим "експертом" зробився? )) Здорово, здорово - улюблені слівця "коментатора", ну тобто "експерта".))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Женя Матийчук
погано що з англійцями перша гра і з макаронниками вже не вистачить функціоналки щоб спробувати взяти очки, гадаю що з ними буде легше трохи (зміна тренера ,перебування команди і т.д.)
З бритами у світі мало хто наразі може на рівних потягатися
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0
u6464u
Ігор , прогнози то не твоє, дивись за Ігорем Валерійовичем краще, на спорт.уа  є. кому  поумнічать. 
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0
Fitness.sports
Надежда что хоть один балл возьмут есть. Все зависит от тактики и как прессинговать  будет сборная.
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0
Vitason
Так одне очко,це вже буде дуже добре,тоді ще будуть шанси поборотися за друге місце,а так ,якщо не візьмемо хоть би одне очко буде дуже складно розраховувати на друге місце!!
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0
Fant24
Да этого реброва гнать взашей .с англией выглядели жалко беспомощно .ни одного удара .Даже с петраковым игра была куда интереснее 
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
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