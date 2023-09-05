Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»

Журналист Игорь Цыганик признался, что лишен оптимизма в преддверии матчей сборной Украины с Англией и Италией в отборе на Евро-2023.

Журналист высказался по поводу ближайших матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024:

«Ничего хорошего не ожидаю. Я не считаю, что сейчас мы можем быть конкурентоспособными на уровне Англии или Италии. Понимаю, что идет процесс построения коллектива и понимаю, что особых секретов предложить Англии и Италии мы не можем. Нам будет очень сложно.

Также журналист предполагает вероятность того, что главный тренер сборной Сергей Ребров намерен квалифицироваться на чемпионат Европы через Лигу наций.

«Возможно, Ребров уже внутренне готовится к тому, чтобы играть матчи через Лигу наций. Сейчас очень много новых лиц и очень разная физическая форма игроков команды. Самое главное сейчас - это баланс, найти оптимальные настройки и попытаться сделать хорошую и качественную команду».

Журналист отмечает, что Ребров принял команду в трудный момент и процесс построения команды будет длиться не менее года:

«Реброву нужно давать результат сразу в отборе на Евро, а не через товарищеские матчи. По-моему, это большая проблема. Не думаю, что у Реброва есть мысли, что мы должны рвать Англию и Италию. Он принял команду в сложный момент, и этот момент будет продолжаться еще как минимум год».